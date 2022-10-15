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Gündem görüşüldü

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan ve parti teşkilatı, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’ü ziyaret etti.

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Gündem görüşüldü

Misafirperverliklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’e teşekkür eden Başkan Kayhan, “Yozgat İl Emniyet Müdürümüzü, Yeniden Refah Partisi olarak ziyaret ettik. Gündeme dair görüşme yaptık. 
Kendisine göstermiş olduğu misafirperverlikten ve hoşsohbetlerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Gündem Görüşüldü
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