Gündem görüşüldü

Misafirperverliklerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk’e teşekkür eden Başkan Kayhan, “Yozgat İl Emniyet Müdürümüzü, Yeniden Refah Partisi olarak ziyaret ettik. Gündeme dair görüşme yaptık.

Kendisine göstermiş olduğu misafirperverlikten ve hoşsohbetlerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

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