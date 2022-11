Gündem eğitim

Konuşmasında bakanlığa ayrılan bütçenin 18 milyar lirasının özel eğitim kurumları ve Maarif Vakfı gibi vakıflara aktarıldığına dikkat çeken Keven, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “Bütçeyi ulufe gibi dağıtmaktasınız” dedi.

Milletvekili Keven, komisyondaki konuşmasında şunları kaydetti: “Millî Eğitim Bakanlığının, teklif edilen 2023 bütçesi 435 milyar 351 milyon liradır. Bütçe giderlerinin toplam içindeki payı yüzde 9,74'tür. Bu oran 2016 yılında en tepe noktaya ulaşmış, yüzde 13,38 olmuş ve sürekli azalarak bu bütçede yüzde 10'un altına düşmüştür yani öğrenci sayısı artarken bütçeden alınan pay devamlı azalmaktadır. Sayın Bakan, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 bütçe teklifi içindeki personel için ayrılan giderleri düştüğümüz zaman geriye 93 milyar lira kalmaktadır. Bunun 13 milyar 829 milyon lirası özel eğitim kurumları bütçesidir, 4 milyon 135 milyon lirası ise Maarif Vakfı gibi kuruluşlara yapılan transferlerdir. Sayın Bakan, devlet okullarının onca eksiği dururken 18 milyar liralık bir bütçeyi şeffaf olmayan bir şekilde, ulufe gibi dağıtmaktasınız.”

HER ÖĞRETMEN BİR UZMANDIR

Keven, “Sayın Bakan, öğretmenlerimize sınavla bir ücret ödüllendirilmesini değil de onlara hak ettikleri özlük hakları, ekonomik hakları sunduğumuz gün eğitimi gerçekten konuşabiliriz. Öğretmenlik Meslek Kanunu bir dayatma ürünü olarak getirildi. Eğer sağlıklı bir sonuç alınmak isteniliyorsa Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimin paydaşlarıyla bir araya gelinerek yeniden hazırlanmalıdır. Her öğretmenin bir uzman olduğunu unutmayınız. Dün 81 ilde yüz binlerce öğretmen greve gitti, onların sesini duymak, onlara kulak vermek zorundasınız.” dedi.

TAŞIMALI EĞİTİME SON VERİN

Eğitimde başarının yerindelik olduğunu belirten Keven, “Eğitimde konuşmamız gereken diğer bir sorun ise, 1 milyon 300 bin öğrencinin her gün 50-60 kilometre uzağa taşınıyor olmasıdır. Nüfusu fazla olan köylerde okullar yeniden açılmalı ve köylere öğretmen atanmalıdır. Kaynak arıyorsanız, özel okullara harcadığınız paraları buralara aktarabilirsiniz. Eğitimi bir kâr-zarar ilişkisiyle değil, kamusal bir hizmet ve hak olarak görmek zorundasınız. Biliniz ki eğitimde başarı yerindeliktir.” şeklinde konuştu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YERİNE KADROLU ÖĞRETMEN

Keven konuşmasının devamında; “Ücretli öğretmenlik sistemi denilen, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren bir istihdam şekli yarattınız. Atanmayan öğretmenlerimizin atanmayı beklediği bir ülkede asgari ücretin altında öğretmen istihdam etmek ne kadar doğru olur soruyorum. Lütfen, bu garabeti ortadan kaldırın.” ifadelerini kullandı.

KPSS’DE ŞAİBE İDDİALARI NE OLDU?

KPSS’de şaibe iddialarını soran Keven, “Sayın Bakan, son olarak, ÖSYM'nin içine düştüğü bir durum var, ne yazık ki içler acısı bir durum; bu yıl 1,5 milyon kişinin girdiği KPSS iptal edildi. Neden? Çünkü sınavdaki onlarca sorunun aynısı bazı yayınevlerinin kitaplarında zaten yayımlanmıştı. Noktasına, virgülüne dokunmadan bu sorular KPSS'de yer aldı ve bu durum iyice gündem olunca hızlıca sınav iptal edildi. Ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Peki, soruşturmanın sonucunda ne oldu? Koca bir sıfır. Yani ortada bir cinayet var, ama faili yok! Soruyorum, fail kim? ÖSYM kurumunun saygınlığına ilk defa bu iktidar zamanında gölge düştü. "FETÖ soruları çalmadı, buna kargalar bile güler." dediniz, sonra "Çalmışlar, soruşturuyoruz." dediniz. Şimdi ise, onlarca sorunun tıpatıp aynı olduğu bir KPSS olayı yaşandı ve tekrar edilen ikinci sınav için yine binlerce şikâyet var. Şu an binlerce ‘tivit’ atılıyor, siz duymasanız da görmeseniz de binlerce KPSS mağduru adalet arıyor, diyorlar ki "Bu sefer de optik kâğıtlarımızda şaibe var." Bazı salonlarda kitapçıkların poşetinden çıkarıldığı, gelmeyen adayların yerine bandrol yapıştırıldığı iddia ediliyor. Lütfen, bu konuları ciddi biçimde araştırın.” dedi.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYOR

Keven, “Son sözüm Sayın YÖK Başkanı Erol Hocama. Bozok Üniversitesi hızla gelişen, büyüyen bir üniversite olup Sarıkaya ilçemize açmış olduğunuz fizyoterapi bölümüne ek olarak Sarıkaya’da bir tedavi merkezi açılması acil ihtiyaçtır. Aynı şekilde, büyüyen kapasite karşısında, üniversitemizde özellikle tıp fakültesine daha fazla destek olunması gerekmektedir. Eksik olan branşlardaki açık giderilmelidir.” diye konuştu.

»Haber Merkezi