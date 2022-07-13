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GÜN SAYIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay'ın destekleriyle Çekerek ilçesinde 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Doğa ve Spor Festivali’ gün sayıyor.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
GÜN SAYIYOR

İlk kez gerçekleştirilecek festival 2 gün sürecek. Birçok etkinliğin yer aldığı festivale sayılı günler kaldı. 
DOLU DOLU FESTİVAL
Festivalin ilk gününde Yozgat ve ilçelerine yapılan yatırımların toplu açılış ve temel atma törenlerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yer alacak. Festivalde  Lavanta Hasadı Yarışması, Bisiklet Yarışması, Gözleme Yarışması, En Güzel Buzağı Yarışması, Balık Tutma Yarışması ve Uçurtma Yarışmasıyla devam edecek festival kapsamında Futbol Turnuvası Final Maçı, Tenis Gösteri Maçı, Hedef Bulma Yarışmaları, Okçuluk Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri de düzenlenecek.  Uluslararası Rafting Grand Prix heyecanına ev sahipliği yapacak ilçede ülkemizin gururu olan Türk Yıldızları da uçuş gösterisi yer alacak. Festival kapsamında Eser Eyüpoğlu, Oğuzhan Koç ve Zara konserleri gerçekleşecek. 
BİLİM MERKEZİ AÇILACAK
Çekerek Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor. İlk kez gerçekleştirilecek ‘Doğa ve Spor Festivali’nin yapılacağı Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, cami, seyir terasları, yüzer iskeleler, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve yöresel ürünler pazarı ile Yozgat’ın ilk bilim merkezi yer alıyor.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın teşvikiyle Millet Bahçesine kazandırılan, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik tasarımları ve robotik gibi alanlarda atölyelerle donatılan bilim merkezi bölgedeki çocuk ve gençlere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Bilim merkezinde ayrıca bir de cep sineması bulunuyor.
»Haber Merkezi
 

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