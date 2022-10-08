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Gülden’e ziyaret

Yozgat Müftüsü Ali Gülden’e Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ziyaretler sürüyor.

08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Gülden’e ziyaret

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Başer ve Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Av. Hasan Kandemir ayrı ayrı İl Müftüsü Ali Gülden’i ziyarette bulundu.
Müftülük makamında gerçekleşen ziyaretlerde Irgatoğlu, Başer ve Kandemir, Müftü Gülden’e Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlı olması yönünde dileklerini iletti. »Muhammed 
Üstüntaş

Anahtar Kelimeler:
Güldene Ziyaret
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