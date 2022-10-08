Gülden’e ziyaret

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Başer ve Ensar Vakfı Yozgat Şube Başkanı Av. Hasan Kandemir ayrı ayrı İl Müftüsü Ali Gülden’i ziyarette bulundu.

Müftülük makamında gerçekleşen ziyaretlerde Irgatoğlu, Başer ve Kandemir, Müftü Gülden’e Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlı olması yönünde dileklerini iletti. »Muhammed

Üstüntaş