Gülden’den ziyaret

İl Müftüsü Ali Gülden, daha önce Sarıkaya İlçe Müftüsü iken Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü olarak tayin edilen Dr. Emrah Kandemir'i yeni görev yerine görüşmeye gitti.

İl Müftüsü Gülden, ziyarette Dr. Emrah Kandemir ile bir süre sohbet etti. Yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunurken Kandemir, nazik ziyaretleri sebebiyle İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkür etti.

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