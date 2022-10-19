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Gülden’den konferans

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 13-17 Ekim İmam Hatipliler Haftasında nedeniyle ‘İmam Hatipli Olmak’ konulu konferans verdi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Gülden’den konferans

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, Önder Yozgat İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Şahin, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Peygamberlerin ortak sıfatları başta olmak üzere kuranda yer alan tebliğ usulünün peygamber efendimizin varislerinde de bulunmasının önemine dikkat çeken Gülden; "Gençler!, bizler İmam-Hatipliyiz, Peygamber Efendimiz (sav) in izinden giderek davasına bizler sahip çıkmalıyız. Davranışlarımız ve sözlerimiz uyum içerisinde olmalı, yaşantımız ile insanlara örnek olmalıyız. Bunun içinde eğitim sürecini iyi, donanımlı ve başarılı geçirmeniz, öğretmenlerinizin tavsiyelerinize uymanız gerekir. Aynı zamanda yüce dinimizi temsil ve tebliğ ederken Rabbimizin emirleri ve efendimiz (sav)'in tavsiyelerini hayatımıza tatbik edip ilk önce kendimiz riayet etmemiz önemlidir.” dedi. 
Öğrencilerin ilgili ile dinlediği konferans sonunda İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer tarafından Müftü Gülden’e plaket takdim edildi. 
»Haber Merkezi 
 

Anahtar Kelimeler:
Güldenden Konferans
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