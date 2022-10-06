Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.484,42
ALTIN
1.027,96
DOLAR
18,64
STERLİN
21,29
EURO
18,60

Gülden ziyaret

Yozgat Müftüsü Ali Gülden 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla emekli din görevlilerini ziyaret etti.

06 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Gülden ziyaret

Müftü Ali Gülden, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Emekli Din Görevlileri Saffettin Akdağ, Salih Erdem, Şeref Muratoğlu ve İlyas Yazan'ı evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.
Din görevlilerine sağlık ve afiyet dolu bir ömür temennisinde bulunan Gülden, emekli din görevlilerine günün anısına hediye takdiminde bulundu.
Görev yıllarındaki hatıralarını paylaşan emekli din görevlileri ise böylesi anlamlı bir haftada kendilerini unutmadıkları için Gülden’e teşekkür etti. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Gülden Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
işsizliği bitiren köy
işsizliği bitiren köy
Zümre toplantısı yapıldı
Zümre toplantısı yapıldı
Öğrencilere hediye
Öğrencilere hediye
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Kadınlara konferans
Kadınlara konferans
Yüz güldüren imza
Yüz güldüren imza
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim