Gülden ziyaret

Müftü Ali Gülden, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Emekli Din Görevlileri Saffettin Akdağ, Salih Erdem, Şeref Muratoğlu ve İlyas Yazan'ı evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

Din görevlilerine sağlık ve afiyet dolu bir ömür temennisinde bulunan Gülden, emekli din görevlilerine günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Görev yıllarındaki hatıralarını paylaşan emekli din görevlileri ise böylesi anlamlı bir haftada kendilerini unutmadıkları için Gülden’e teşekkür etti.

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