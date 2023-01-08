Gülden Esneli'de

Cuma namazı için Esenli Köyü Zeynep Şahin Cami'ne geçen Gülden, namaz öncesinde va’z-u nasihatte bulunarak Cuma hutbesini irad etti.

Namaz bitiminde cemaat ile sohbet ettikten sonra Esenli Bilal Şahin Huzur Evi'ne geçerek Huzur Evi Müdürü Veysel Anteplioğlu'nu makamında ziyaret eden Gülden, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek ayrı ayrı sohbet etti.

Akabinde Esenli Bilal Şahin Kız Kur’an Kursu'na giden Gülden, Kur’an Kursu yöneticisinden kurs hakkında bilgi alıp kursiyerlerle sohbet etti.

Program, tadilatı tamamlanan Gelingüllü mahallesi Cami incelemesiyle sona erdi. »Haber Merkezi