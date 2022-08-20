‘Güçlü Aile, Güvenli Gelecek!’

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor.

NASIL KULLANILIR?

Sisteme giriş yaparak ve sizden istenen bilgileri girerek, kullanıcı sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra kaydolabilirsiniz. Sonrasında telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Artık sistem kullanılmaya hazır. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldığınızda uygulama ekranında bulunan KADES Kadın Destek Butonuna dokunulması gerekmektedir. İhbarın teyidini sağlamak için ekrana gönderilen evet veya hayır cevabını seçmelisiniz. Cevabınız evet ise telefonunuza ihbarın başarı ile alındığı, konumunuza ekip gönderileceği uyarı mesajı olarak iletilecektir.

EN YAKIN EKİP KONUMUNUZA GELİYOR

Görevli personel bulunduğunu konuma en yakın ekibi süratle sevk ederek, güvenliğinizin sağlanması için size yardımcı olacaktır. En yakın ekip olaya müdahale ederek tarafları polis merkezi amirliğine sevk ederek veya jandarma karakoluna intikal ettirecek, sonrasında gerekli iş ve işlemlere başlanacaktır. Sistem tamamen acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandığı için asılsız ihbarlarda bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. İçişleri Bakanlığı’na bağlı jandarma ve emniyet görevlilerince koruyucu ve önleyici tedbirler alındıktan sonra mağdur ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM) yönlendirilir. »Haber Merkezi