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Gözyaşlarıyla uğurlandı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan hemşehrimiz Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, Merzifon’daki evinde ölü bulundu.

02 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Gözyaşlarıyla uğurlandı

Uzun süre Cihad Atabaş’a (30) ulaşamayan savcı arkadaşı, acil sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Cihad Atabaş için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah." ifadelerini kullandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, "Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet Savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.
Atabaş'ın cenazesi ikindi namazını müteakip memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedildi.
Cenazesi karayolu ile Amasya'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirilen Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş için Salih Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına Atabaş'ın yakınları, Vali Ziya Polat, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Atabaş’ın naaşı ilçe mezarlığına defnedildi. İHA

Son Güncelleme: 02.01.2023 09:16
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