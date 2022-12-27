Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.504,09
ALTIN
1.084,38
DOLAR
18,70
STERLİN
22,71
EURO
19,95

Gözyaşıyla karşıladılar

Çekerek ilçesi merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 kişinin yaşadığı mezradaki 40 yıllık su problemi tarih oldu.

27 Aralık 2022 Salı 02:29
Gözyaşıyla karşıladılar

Çekerek ilçesi Kızlar Kayası mevkiinde 10 haneli ve 60 nüfuslu mezrada yaklaşık 40 yıldır yaşanan su sorunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talebi doğrultusunda Çekerek Belediyesinin girişimleriyle giderildi. Çekerek ilçesinde rafting parkuru yapımı çalışmaları sırasında sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ileten mezra halkının talepleri karşılıksız kalmadı ve Çekerek Belediyesi mezraya içme ve kullanma suyu gelmesi için çalışma başlattı.
Mezrada bulunan bir çeşmeden 40 yıl boyunca hem kendi hem de hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan zaman zaman da sudan kaynaklanan hastalıklarla da savaşan mezra halkı şu an ev musluklarından akan temiz suyun sevincini yaşıyor. Belediye tarafından hazırlanan proje sonrası getirilen su ile buluşan mezra sakinlerinin kimi mutluluk gözyaşı dökerken kimi de sevinç çığlıkları atarak emeği geçenlere teşekkür etti.


“SUDAN SONRA HAYATIMIZ KOLAYLAŞTI”
Mezra sakinlerinden Meryem Karabulut, yıllardır su sorunu yaşadıklarını söyleyerek, “40 yıldır suyumuz yoktu, geldiği için mutluyum. Yıllarca su sorunu yaşadık, geldiğinde gözlerimiz yaşardı, yaşadığımızı bir biz biliriz. Burada 60-70 kişi var ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız da çok susuzluk çekti. Bu sudan hayvanlarımız da biz de sebeplendik, hayatımız kolaylaştı. Suyumuzun gelmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Belediye Başkanımız Eyüp Çakır’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
“SUYA ÇOK MUHTAÇTIK”
Fadime Karabulut ise çok mutlu olduklarını söyleyerek “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Belediye Başkanımız Eyüp Çakır’a teşekkür ediyorum. Su hayat demek, suyun olduğu yerde temizlik olur. Suya çok muhtaçtık, hayvanlarımızın su içtiği yerden suyu alıp süzdürüyorduk, ondan sonra bu suları kullanıyorduk. 40 senedir suyumuz yoktu.” şeklinde konuştu.
“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ SU YOKTU”
68 yaşındaki Duran Karabulut da, “Ben beni bildim bileli suyumuz yoktu, hayvanlarımız da biz de çok perişandık. Şimdi suyumuz geldi emeği geçenlerden Rabbim razı olsun” diye konuştu. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Gözyaşıyla Karşıladılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final öncesi moral
Final öncesi moral
Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır!
Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır!
“Önlem al hayatta kal”
“Önlem al hayatta kal”
138 şüpheli yakalandı
138 şüpheli yakalandı
Başkan’dan ÇKS uyarısı
Başkan’dan ÇKS uyarısı
Yılın fotoğraflarını seçtiler
Yılın fotoğraflarını seçtiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim