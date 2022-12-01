Yaşanılan olayların derinden yaralandığını ifade eden Başkan Yılmaz, yapmış olduğu açıklamada; "Son günlerde ülken çeşitli bölgelerinden basına yansıyan hayvana şiddet görüntüleri hepimizi derinden yaralamaktadır. 'Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' diyen Hz. Ömer’in merhamet dolu sözlerinin şuuruna sahip bir medeniyetin emanetçileri olarak bu topraklar da hayvanların zulme uğruyor olması asla ve asla kabul edilemez. Hoşgörü ve merhamet duygusuyla Cenab-ı Allah’ın yarattığı bu dilsiz dostlarımızı yaşatmak, iyileştirmek ve korumak adına Yerköy Belediyesi olarak, gerek Veteriner Hekimliğimiz gerekse beslenme alanımızdaki personellerimizle bu konuda üstün bir çaba ve sorumluluk duygusuyla hareket etmekteyiz. Bizlere emanet olan bu canlara imkânlarımızın yettiği en üst noktaya kadar gözümüz gibi bakmaktayız.” ifadelerini kullandı.

“RUTİN BİR UYGULAMA”

Sokak canlıları için belediye tarafından yapılan çalışmaların rutin bir uygulama olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ülkemizde ve ilçemizde son yıllarda yoğun bir sahipsiz köpek popülasyonu yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bu köpeklerin rutin bakım ve sağlık kontrollerini belediyemizin geçici bakım ve besleme alanında Veteriner Hekimliğimiz ve ilgili personellerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sokaklara mahkum kalan bu canlar maalesef içerisinde bulundukları sahipsizlik ve korku psikolojisiyle bakımlarını yapmak ve onları doyurmak adına beslenme alanımıza götürmek isteyen görevlilerimizi kendilerine yaklaştırmadıkları için kullanımı yasal olan ve hayvanların canına ve sağlığına kast etmeyen fünyeli tabancalar kullanılmaktadır. Söz konusu bu yöntem, bütün belediyelerin kullandığı ve aslî amacı hayvanlara zarar vermek değil bilâkis onları korumak olan rutin bir uygulamadır. Hayvanlarımızın periyodik aralıklarla aşıları, bakımları ve beslenmesi yapılmak zorundadır. Aksi halde hem kendi sağlıkları hem toplum sağlığı risk altına girer.

Sokaklarımızda çaresizlik içerisinde hayatta kalmaya çalışan bu canların, periyodik bakımlarını gerçekleştirebilmek, beslenmelerini ve bakımlarını yapabilmek adına beslenme alanımıza yapılan transferleri esnasında risk olan ve yalnızca zaruri durumlarda uygulanan bu yöntemin uygulama gerekçesinin, amacının ve olası etkilerinin bilinmiyor olmasından dolayı kaynaklandığını düşündüğümüz bir yönlendirmeyle hepimizi derinden yaralayan şiddet görüntüleriyle kıyaslanıyor olmak imkanlar dahilinde gece gündüz sokak hayvanları için ellerinden geleni yapan personellerimizi ve bizleri üzmektedir. Bilgi eksikliği nedeniyle Yerköy Belediyesine isnat edilmeye çalışılan bu durum asla ve asla gerçeği yansıtmamaktadır.

Yerköy Belediyesi, kendi sınırları içerisindeki sokak hayvanlarına ve civar bölgelerden topluca getirilip bırakılan sessiz dostlarımıza elindeki bütün imkânları seferber ederek sahip çıkmaktadır. Kamuoyuna ‘ilçemizde sokak hayvanlarına şiddet uygulandığı iddiası’ ile yansıtılan görüntüler; hayvan dostlarımızın rutin bakımlarını yapmak üzere Belediye Bakım ve Besleme Alanına götürmek için kullanılan zaruri ve yasal bir uygulamadır. İlçemizin her bir karışında nefes alıp veren sessiz dostlarımızın canı, hakkı ve hukuku bizlere emanettir." şeklinde konuştu.

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