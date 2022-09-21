Göz dolduran program

Belediye, sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek başlatmış olduğu “Aylık gönül söyleşileri” programlarını aralıksız sürdürüyor. Belediye tarafından her ay düzenli olarak yapılan programda bir birinden kıymetli konuklar yer alıyor. Yapmış olduğu “Aylık gönül söyleşileri” programları kapsamında Temmuz ayında ünlü televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer’i, Haziran ayında Ünlü Divan Edebiyatçısı Hayati İnanç’ı, Ağustos ayında Ünlü televizyon programcısı ve güvenlik uzmanı Mete Yarar’ı konuk eden Yozgat Belediyesi bu ay Sosyolog Yazar Hatice Kübra Tongar’ı konuk etti. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde düzenlen Gönül Söyleşileri programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Sevenleri ile buluşan Sosyolog Yazar Hatice Kübra Tongar, hayranlarına unutulmaz biran bıraktı. Katılımcılara aile konusunda söyleşide bulunan Tongar, aile içi iletişim ve çocuk eğitimi konusunda önemli bilgiler aktardı.

Aile içi şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini belirten Tongar, "Her şey niyetle başlar. Eğer niyetimiz bağırmayan, sakin bir insan olmak yönündeyse Allah (c.c) bu yolda önümüzü açar ve gayretimizi artırır. Ailede toplumumuzun temelini sağlam atarsak sosyal hayatımızda toplum içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşarız" dedi.

Tongar, “Her birimizin çocuklarımızı yetiştirirken onların ilerde büyük bir bürokrat, iyi bir siyasetçi olacağını ve ülkeye faydalı bir birey olacağını düşünerek yetiştirelim. Gelin bugün bir karar verin bağırmayan anne olmaya niyet edin. Bu niyetiniz çocuğunuzun gelişimine çok artı katacak. Çocukla doğru iletişim; çocuğu insan olarak görerek kurulan iletişimdir. Bir yetişkinle nasıl iletişim kuruyorsanız çocuğunuza da öyle davranın" şeklinde konuştu.

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