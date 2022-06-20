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Göz dolduran gösteri

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi yıl sonu gösterisi göz doldurdu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:43
Göz dolduran gösteri

Belediye tarafından yapılan en önemli yatırımlardan bir tanesi olan ve Akdağmadeni’nde büyük bir eksikliği kapatan Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Kreş öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen yıl sonu gösterisi renkli anlara sahne oldu. Belediye konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, kreşte eğitim gören öğrenciler ve veliler katıldı.
Yıl sonu etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İhtiyaç odaklı, hayata dokunan, geleceğe yön veren, merkezinde insanın, doğanın ve çevrenin olduğu yatırımların hayaliye yola çıkmıştık. Bizim Evi de böyle bir hayalin ürünü olarak ilçemize kazandırdık. İsmini bile belki aylarca düşünerek planladık. Buraya gelen bütün çocuklar burası ‘Bizim Ev’ desin, gelen velilerimiz burası ‘Bizim Ev’ desin. Burası gerçekten bizim ev oldu. Çok şükür dönem arasında hizmete başlamamıza rağmen vatandaşlarımızın kurumumuza güveni, bizlerinde desteğiyle ‘Bizim Ev’ öğrenci sayısı öngördüğümüzün iki katına ulaştı. Bu süreçte özellikle velilerimi ile fikir alışverişi yaparak önce bir veli sonra kurum amiri olarak eğitim kalitemizi sürekli yükseltmek için çalışmalarımız oldu. Sonuç olarak ’Bizim Ev’ çocuklarımızın güzel zaman geçirdiği, kaliteli zaman geçirdiği, birbirleriyle oynadığı, eğlendiği, arkadaşlıklarını pekiştirdiği bir ortam haline geldi. Buraya ağlayarak başlayan çocuklarımızın tamamı birlikte hareket etmeyi, birlikte oynamayı, birlikte eğlenmeyi öğrenmişler ‘Biz’ olmuşlar. Bugün de inşallah o bizin bir ürününü burada sergileyecekler. Ben özellikle kurumumuza güveniniz ve buraya katılımlarınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları bir birinden güzel oyunları sergilediler. Sahne performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler unutulmayacak güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Program sonunda 6’ncı yaşını ve son yılını tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi. Program bol bol hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Haber Merkezi

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