GÖZ DOLDURAN FESTİVAL

Etkinliğe Oktay ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlk kez gerçekleştirilen festival birçok etkinlik yer alıyor. Festival de toplu açılış ve temel atma törenlerinin yanı sıra çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yer alırken bugünde etkinlikler gerçekleştirilecek. Lavanta Hasadı Yarışması, Bisiklet Yarışması, Gözleme Yarışması, En Güzel Buzağı Yarışması, Balık Tutma Yarışması ve Uçurtma Yarışmasıyla devam eden festivalde Futbol Turnuvası Final Maçı, Tenis Gösteri Maçı, Hedef Bulma Yarışmaları, Okçuluk Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları etkinlikleri de düzenlenecek.

"BU, BİR KALKINMA YOLCULUĞU"

Dünya Rafting Turnuvası'nın açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Oktay, şunları kaydetti: "Yarın da Gençlik ve Spor Bakanı'mızla müsabakaları izleyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından su sporu severleri Yozgat'a, bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Parkurun bölgeye kazandırılmasına büyük katkı veren Türkiye Rafting Federasyonuna teşekkür ediyorum. Temiz enerji elde edilecek biyogaz tesisi, barajın su kalitesini koruyacak atık su arıtma tesisi, su ürünleri ihracatını artıracak yeni alabalık ve somon üretim tesisleri, Çekerek'te yerelden kalkınma adımlarının diğer yansımalarını oluşturuyor. Bir ekosistem oluşturuyoruz burada. Bu, bir kalkınma yolculuğu. Bunlarla birlikte şehir meydanı sokak sağlıklaştırma çalışmaları, spor kompleksi ve donatı alanları ile yapımında sona gelinen Cumhuriyet İlkokulu, altyapı ve üstyapı anlamında bölgenin çehresini değiştirmiştir."

Oktay, Yozgat'taki yatırımların hızlı şekilde hayata geçmesinde payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, DSİ, TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"KIRSALA DÖNÜŞ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretim ve ormancılıkla ilgili mutlak suretle kırsala geri dönüş yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Pandemi bunu gösterdi, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle dünya birbirine mal satmaz hale geldi." dedi.

Kirişci, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, helikopterle gelirken baraj ve kent üzerinden geçtiklerini, suyun hayat olduğunu ve coğrafyayı değiştirdiğini gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin 20 yıllık hizmetiyle orman ve sulamayla ilgili konularda önemli işlerin yapıldığına dikkati çeken Kirişci, Yozgat'ta da inşa edilen barajların bölgeye ekonomik, tarım ve sosyal anlamda katkı sağladığını belirtti.

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda da barajlarda yürütülen faaliyetlerin öneminin altını çizen Kirişci, 2002-2022 yıllarında Devlet Su İşleri olarak bu bölgeye 8 baraj ve 6 gölet olmak üzere çok sayıda tesis yaptıklarını anlattı.

Bakan Kirişci, bu tesisleri suyun kullanımı, tarımsal sulama ve üretimin artırılması için gereklilik olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bundan dolayı bu yatırmaları önemsediğimizi ve hükümet olarak bu yatırımları gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim. Mesire alanı olarak 2020 yılında süreci başlayan faaliyetlerimizin gerçekten Çekerek ilçemize ciddi katkılarının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Başta lavanta yetiştiriciliği olmak üzere orman içindeki ve bu coğrafyadaki uygun yerlerde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilmesi hususunda çalışmalarının bulunduğunu anlatan Kirişci, "Bir dönem kırsalın yeterli altyapıya sahip olmamasından kaynaklı olarak pek çok ilimizde olduğu gibi Yozgat'ımızda da Çekerek'te de maalesef kırsalı terk edip kentlerin etrafında kendimize yaşam alanı oluşturduk. Bunun bir çözüm olmadığını, esas çözümün kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın istekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde hep öncelemiştir, önemsemiştir." ifadelerini kullandı.

Kirişci, kırsalda sağlıkta, ulaşımda, elektrikte bir problem olmadığını, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsala önemli desteklerde bulunduğunu kaydetti.

Kırsaldaki hayatın tekrar devam etmesini istediklerini belirten Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı: "Büyük kentlerde ulaşım, hava kirliliği, çarpık yapılaşma, pek çok konu, aile içi birtakım problemler, bunların hepsi maalesef yaşanmakta ve bunların hafifletilmesi için yine hükümet olarak çalışmalarımız hızla sürmektedir. Biz tarımsal üretim adına, ormancılıkla ilgili faaliyetlerimiz adına mutlak suretle kırsala geri dönüş yapmak zorundayız. Pandemi bunu gösterdi, sonrasında ise Rusya-Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle dünya birbirine mal satmaz hale geldi. Bu ülkede 'Ben üreticiyim' demekten veya babasının, annesinin bu faaliyetlerde bulunuyor olmasından hicap duyup imtina eden, bunu zikretmeyen kardeşlerimiz, artık gönül rahatlığıyla 'Biz çiftçiyiz, çiftçi bir ailenin çocuğuyuz, biz üretiyoruz, ürettiğimiz için değerliyiz' noktasına gelmiştir."

“TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAK İÇİN AMANSIZ BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta 6'lı masa zevatı terörle kol kanat gezerken Cumhur İttifakı olarak biz, terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin altıncı yılı vesilesiyle dün önce TBMM'de, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde İstanbul Saraçhane'de olduklarını söyledi.

Şehitleri anarken "Türkiye Aşkına, Türkiye Sevdasına" her daim diri olan "Türkiye geçilmez" ruhunu tazelediklerinin altını çizen Oktay, "Buradan bir kez daha 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' mücadeleleri sırasında can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilikle şereflenen tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha müreffeh bir Türkiye için gerekli tüm adımları attıklarını vurgulayan Oktay, yerli ve milli teknoloji atılımlarıyla, tarımsal üretimiyle, enerji projeleriyle ve altyapı yatırımlarıyla kalkınma hamlelerine güç verdiklerini dile getirdi.

Oktay, bölgesel ve yerelden kalkınmayı destekleyerek büyümeyi, kalkınmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemizin kutlu yürüyüşünü durduramadılar, durduramayacaklar. Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle yürüyüşünü durduramayacaklar. Bir tarafta 15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışırken biz ülkemizi inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz."

"TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNİ ABAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye olarak büyük hedeflerinin olduğunu anlatan Oktay, "Bir tarafta 6'lı masa zevatı terörle kol kanat gezerken Cumhur İttifakı olarak biz, terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak Türkiye'nin her köşesini abat etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burada sağlanan kazanımların pek çok il ve ilçeye de örnek olacağını dile getiren Oktay, şöyle devam etti: "İnanarak başladık. Kendimize, memleketimize, yerelin gücüne, Anadolu'nun bereketine inandık. Sonra 'El birliği' dedik. Tecrübeyi paylaştık, iş birliğini perçinledik, teşviklerin önünü açtık. 'İş, aş üreten Yozgat' dedik, sanayi bölgelerini en güçlü şekilde destekledik. Bozok'un kadınlarına güvendik, kadın kooperatiflerinin birer birer filizlenmesini sağladık. 'Yerelden kalkınma hedeflerimize tüm kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, sizlerin, tüm hemşehrilerimizin ve yerel medyamızın gayretleriyle ulaşalım.' dedik. 'Hadi bakalım bu işi birlikte başaracağız' diye yola çıktığımız ilk günden bu yana bakın, bu şehrin dört bir yanında nasıl yatırımlar yükseldi, azmimiz nelere vesile oldu."

YATIRIMLAR ANLATILDI

Oktay, "Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe ve 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla ilerliyor." dedi. Yatırımların ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Oktay, "250 dönüm arazide 250 bin adet lavanta barındıran lavanta adası, bölgede sosyal hayata, turizme ve işlenen lavanta ürünleriyle de ekonomiye katkı sağlıyor olacak inşallah. Bugün resmen başladı. İçerisinde bilim merkezi bulunan Türkiye'nin tek millet bahçesi, yeşil koridorumuzun çalışmaları da tamamlandı. Biraz önce de bilim merkezimizi gördük. Bu vesileyle millet bahçesini fiili kullanıma sunuyoruz. Buranın resmi açılışını Yozgat'a geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız yapsın, ona bırakalım." diye konuştu.

Oktay, bölgenin doğasına değer katan bir başka projenin Çekerek Rafting Parkuru olduğunu dile getirerek, "İç Anadolu Bölgesi'nin tek rafting parkuru olan tesis, su sporları kamp yerleşkesini, karavan ve çadır park alanlarını ve bungalov evleri de içinde barındırıyor." ifadelerini kullandı.

"TURİZM AKSINI HAREKETLENDİRMİŞ OLUYORUZ"

Bölgedeki turizm potansiyelinin büyüdüğüne ve turizm koridorunun da genişlediğine dikkati çeken Oktay, "Her yıl on binlerce turistin adresi olan Çorum-Boğazkale-Hattuşaş'tan başlayarak Yozgat boyunca o aksı düşündüğümüzde, Aydıncık'ta Kümbet Ovası yani turizmini kastediyorum, Kazankaya Kanyonu, Çekerek'te lavanta adası, rafting parkuru, millet bahçesi, Tokat'ta Ballıca Mağarası, Kadışehri meyve bahçeleri, Sorgun ve Saraykent termal su kaynakları, Sarıkaya'da Roma hamamı ile buradan Kapadokya'ya, Kayseri'ye veya Yozgat merkeze kadar uzanan bir turizm aksını hareketlendirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, bu turizm alanında bulunan Tavium Antik Kenti'nde yine Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Yozgat Müzesi ile ortaklaşa kazı çalışmalarını da başlattıkların anlattı.

Yerelden kalkınmanın, üretimin yanında turizm ile kültürel ve sportif projelerle de desteklendiğini dile getiren Oktay, Yozgat'ın iki taraftan üretim koridoruyla sarıldığını söyledi.

Boğazlıyan OSB'de 6 farklı sektörde 9 yatırımın temellerinin atılacağını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, ilk etapta bin kişilik ek istihdam ve yüksek teknolojili üretimin bölgeye gelmesi demek. Yatırımlar filizlendikçe burada oluşan katma değer, Yenifakılı, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya'ya yayılacak. O bölgenin kalkınmasını sağlayarak istihdam sorununu kökten çözecektir. Birazdan Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlanarak yatırımların temel atma törenine şahitlik edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Bozok OSB'de de yükselen yeni yatırımlara hep birlikte şahitlik edeceğiz. Havalimanı ve hızlı trenin hayata geçmesiyle Sorgun ve Yozgat arasında kalan Bozok OSB, çevre illerden de yatırım alan ciddi bir cazibe merkezine dönüşecektir."

Oktay, bunların sadece kuruldukları bölgeyi değil, çevre illeri ve ilçeleri de kapsayacak etkiye sahip projeler olduğunun altını çizerek, "Bu çalışmalar eş güdümün, gönül birliğinin ve azmimizin sonucudur. İstenildiğinde 'kaynaklar, imkanlar kısıtlı' denilen bir bölgenin kendi bahtını nasıl değiştirebileceğini gösteren bir model olmuştur burası." dedi.

Yozgat'ta termal kaynakların jeotermal tarım ile değerlendirilmesi ve bölgede bu kapsamda bir endüstriyel alan oluşturulmasıyla ilgili çok ciddi çalışmaları başlattıklarını anlatan Oktay, eğitim alanında çalışmaların da devam edeceğini vurguladı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINA ATILIM VE ŞAHLANIŞ İÇİNDE GİRECEĞİZ"

Oktay, güçlerini milletten aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin topyekun kalkınma hamlesi işte böyle 973 ilçe ve 81 il, her bir beldede yerelden kalkınmayla adım adım ilerliyor. İhracat rekorlarımız, büyüme rakamlarımız, turizm gelirlerimiz ve tarımda rekoltemiz ülkemizin dört bir yanından sizler gibi inanmış, azmetmiş milletimizin emekleriyle yükseliyor. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldıran, yerelden kalkınmaya, gelişmeye destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle, dualarıyla Cumhuriyet'in 100. yılına atılım ve şahlanış içinde gireceğiz."

Konuşmanın ardından Oktay, video konferansla Boğazlıyan OSB'nin temel atma törenini takip etti.

Daha sonra Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile protokol üyeleri, Çekerek Bilim Merkezi ile Yozgat'a yapılan yatırımların açılışı için kurdele kesti.

