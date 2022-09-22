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Göz dolduran çalışmalar

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü gerçekleştirdiği faaliyetlerle işgücü piyasasında hem işverenlerin hem de işsiz vatandaşların yardımına koşuyor. 

22 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Göz dolduran çalışmalar

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli engelli iş koçu tarafından gerçekleştirilen toplu iş görüşmeleri ile engelli istihdamı tüm hızıyla devam ediyor. 20 Eylül’de Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi (A101), 21 Eylül’de Gimat firmalarının İŞKUR’da katıldığı görüşmelerde çalışmak isteyen engelli vatandaşlar işe yönlendirilirken, 22 Eylül’de ise Sorgun İnceoğulları ve Akçadağ İnşaat firmalarında çalıştırılmak üzere Sorgun Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktasında görüşmeler gerçekleştirilecek.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının tüm taraflarına hizmetlerimizi aksattırmadan devam ettiriyoruz. İstihdam teşvikleri bilgilendirme ziyaretleri devam ediliyor. İşgücü piyasasını hareketlendirmek adına kurumumuz hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütmek için çalışmalarda bulunup işverenlerimize işe yerleştirme, aktif ve pasif işgücü hizmetlerimiz hakkında İş ve Meslek Danışmanlarının bilgilendirme yaptık” dedi. Yıldız, İşbaşı Eğitim Programlarının açılmaya ve denetlenmeye devam ettiği bilgisini verdi.
Yıldız, işbaşı eğitim programı ile kursiyerler hem bir meslek öğreniyor hem de bu mesleği işbaşında uygulayarak nitelikli personel haline geldiğini ifade etti. 
»Haber Merkezi

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