Görüşmeler yapıldı

4 Ağustos’ ta İŞKUR’da Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi firmasının katıldığı görüşmelerde çalışmak isteyen engelli vatandaşlar işe yönlendirilirken 3 Ağustosta Sorgun Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde çalıştırılmak üzere Sorgun Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktasında görüşmeler gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Türkiye’de engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesinde öngörülen kota sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Kota sistemi kapsamında; 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler” dedi. Dezavantajlı grupların başında gelen engelli personellerin istihdam edilebilmesi için var olan teşviklere dikkat çeken Yıldız, özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamının Hazinece karşılanmakta olduğunu belirtti. »Haber Merkezi

