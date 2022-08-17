Görüşme yapıldı

Projesi işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri yapıldı. »Haber Merkezi
17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Sarıkaya Hasbek Göleti projesi için Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri yapıldı.
Projesi işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri yapıldı. »Haber Merkezi