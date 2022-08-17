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Görüşme yapıldı

Sarıkaya Hasbek Göleti projesi için Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri yapıldı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Görüşme yapıldı

Projesi işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile uzlaşma görüşmeleri yapıldı. »Haber Merkezi 

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Görüşme Yapıldı
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