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Görüş mesafesi 15 metreye düştü

Çekerek ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken araçlar güçlükle ilerleyebildi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Görüş mesafesi 15 metreye düştü

 Çekerek ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü Çekerek karayolunda sürücüler far yakarak ilerleyebildi. Anayolda önlem alan trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Çekerek’ten Bayındırhüyük köyüne giden Ömer Akdemir, “Aşırı bir sis var, çok yavaş hareket ediyoruz. Görüş mesafemiz 10-15 metre kadar. Yola çıkan arkadaşlara dikkat etmelerini diliyorum ve araçlarının farlarını mutlaka açmalarını ve yolu takip etmelerini istiyorum” dedi.
Uğur Şener ise, “Çekerek’ten Başalan köyüne tarla sürmeye gidiyorum. Yoğun bir sis var ve görüş mesafesini etkiliyor. 10 metreye kadar düştü. Sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlesin” şeklinde konuştu. »İHA
 

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Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü
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