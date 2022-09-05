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Görkemli şölen

Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarı Çulhalı köyünde “Toplu Sünnet Şöleni ve Atatürk Büstü Açılış Programı’ düzenlendi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:20
Görkemli şölen

Programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar katılım sağladı. Yukarı Çulhalı köyünde yaylalarıyla, vadileriyle, doğal güzellikleriyle ilçenin en güzide köylerinden biri olduğuna değinen Başkan Yalçın, “ Sünnet Şölenine katıldığımız yavrularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Her Yozgatlı gibi vatanına ve milletine bağlı, bayrağına sevdalı birer yiğit olacaklarından şüphem yok. Allah evlatlarımızın telli duvaklı gelinler alarak damat oldukları günleri de göstersin. Programda emeği geçen Muhtarımız Uğur Göndelen, Dernek Başkanımız Oğuz Özbek ve tüm köy halkımıza teşekkür ederiz” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Görkemli şölen
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