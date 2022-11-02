Ziyaret kapsamında yol sorunu hakkında konuşan Ünlü, “Gülşehri Belediyemizin dönüş yollarındaki sıkıntıları halkımız ve biz görmekteyiz. Bu konuyu giderme noktasında görüştük. Halkımızın bu tür sorunlarını çözmek için her zaman görevimizin başındayız. Bu sorunu dile getirdik. Yollarımızın sıkıntıları halkımızı mağdur ettiğini belirttik. Onlarda en kısa zamanda çözüm bulacaklarını dile getirdi. Bölge müdürümüze misafirperverliğinden ve sorunlarımızı dinlediğinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

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