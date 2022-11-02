Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 5
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.054,67
ALTIN
984,10
DOLAR
18,59
STERLİN
21,39
EURO
18,38

“Görevimizin başındayız”

Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesi Belediye Başkanı Ali Ünlü, Kara Yolları Bölge Müdürünü ziyaret etti. 

02 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
“Görevimizin başındayız”

Ziyaret kapsamında yol sorunu hakkında konuşan Ünlü, “Gülşehri Belediyemizin dönüş yollarındaki sıkıntıları halkımız ve biz görmekteyiz. Bu konuyu giderme noktasında görüştük. Halkımızın bu tür sorunlarını çözmek için her zaman görevimizin başındayız. Bu sorunu dile getirdik. Yollarımızın sıkıntıları halkımızı mağdur ettiğini belirttik. Onlarda en kısa zamanda çözüm bulacaklarını dile getirdi.   Bölge müdürümüze misafirperverliğinden ve sorunlarımızı dinlediğinden dolayı teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Görevimizin Başındayız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Buzağılar Ölmesin”
“Buzağılar Ölmesin”
“Söz verdik yapıyoruz”
“Söz verdik yapıyoruz”
Yeni başkan Özcan
Yeni başkan Özcan
istişare yapıldı
istişare yapıldı
Mesleğine anlam verdi
Mesleğine anlam verdi
7 şüpheli tutuklandı
7 şüpheli tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim