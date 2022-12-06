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“Göreve adanmışlık!”

Kadışehri ilçesinde, Şehit Bünyamin Duymaz ilkokulunda taşımalı öğrenciler için bekleme alanı yapıldı. 

06 Aralık 2022 Salı 02:11
“Göreve adanmışlık!”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Tüm öğrencilerimiz bizim için kıymetlidir. Onlar için elimizden gelenin fazlasını yaparak eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlıyoruz.” dedi. 
Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunun ilçenin en güzel okullarından bir olduğunu belirten Aksoy, “Taşımalı öğrencilerimizin de öğrenim gördüğü ilçemizin en güzel okullarından bir tanesi de Şehit Bünyamin Duymaz İlkokuludur. Okulumuzda yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışmalarımızın fedakârlıkları ile öğrencilerimize kaliteli eğitim hizmeti verilmektedir. Herkes görevini adanmışlık ruhuyla yerine getirmektedir. En son olarak yardımcı personelimiz bizlerin sunduğu materyal desteği ile taşıma öğrencilerimizin yemek saatlerinde yağmurdan korunması amacıyla korunaklı bekleme alanı yaptılar. Yavrularımızın yüzlerine soğuk vurmasın, ıslak damlalar üşütmesin diye kendi el becerileri ile yapmış oldukları korunaklı alanı incelendiğimizde kendilerine teşekkür ettik. Büyük ailemizin böyle çalışkan ekibi olukça sevgili öğrencilerimizle güzel günlere emin adımlarla ulaşacağımızdan eminim. Sahada fedakârca çalışan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Göreve Adanmışlık
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