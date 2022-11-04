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Görev dağılımı yapıldı

Zafer Partisi Yozgat İl Başkanlığı tarafından yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi.

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Görev dağılımı yapıldı

Zafer Partisi İl Başkanı Mahmut Açıkgöz başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı
Buna göre, Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Abdulkadir Aslan, Esnaf ve KOBİ’lerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ahmet Kaan Alan, STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Aykut Önal, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Ebubekir Çetinkaya, İl Saymanlığı görevine Engin Kayıhan, Gençlikten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Furkan Yıldız, Kadından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Hatice Altın, Bilişim ve Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Hüseyin Buğdaycı, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Hüseyin Şimşek, İl Sekreterliği görevine Mehmet Uğur İçöz, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Osman Mavili, Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Şevket Akgün, İl Sekreter ve İl Başkan Yardımcılığına Ubeydullah Yılmaz ve Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Yonus Yılmaz getirildi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Görev Dağılımı Yapıldı
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