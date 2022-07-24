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Gönüllülük çağrısı

Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gönüllülük projesi kapsamında bir gönüllü arıyor. 

24 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Gönüllülük çağrısı

Sorgun Gençlik Derneği'nin ortaklığında yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gönüllülük projesi kapsamında bir gönüllü arıyor. Gönüllülük başvurusu yapılmadan önce bilgi paketinin tamamının okunması konusunda uyarıda bulanan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Başvuracak adaylarımız öncelikle bilgi paketinin tamamını okumalı ve başvuruyu öyle yapmalıdır. Avrupa Dayanışma Programı – (ESC ) Programı hakkında detaylı bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Gönüllülük faaliyetleri Eylül 2022- Eylül 2023 yılları arasında yapılacaktır.  Gönüllülük programı kapsamında seyahat, konaklama, yemek, yerel ulaşım, vize ve sağlık sigortanız ücretsiz karşılanacaktır. Program kapsamında günlük cep harçlığı verilecektir. Başvurular Türkiye genelinden kabul edilecektir. Lütfen  Europass CV  ve  Motivasyon Mektubunuzu (İngilizce) konu başlığına ESC-İTALYA yazarak  esc@sorged.org adresine mail gönderiniz. SORGED gelen başvuruların tamamını okuyup, değerlendirecek. Değerlendirme sonrasında potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapacaktır. SORGED sadece gönderici kuruluştur. Nihai kararı ev sahibi BIR Derneği verecektir. Gönüllü seçiminde sizi özgeçmişiniz ve motivasyon mektubunuzdaki verdiğiniz bilgilerle tanıyabiliriz. Dolayısıyla hakkınızda detaylı, net ve doğru bilgiler verilmelidir. Projeye son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2022 Saat: 23.59’a kadardır” dedi. »Haber Merkezi

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Gönüllülük çağrısı
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