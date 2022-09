Gönüllüler, temizlik yaptı

Gönüllüler burada kağıt, plastik, metal, şişe ve sigara izmaritlerini yanlarında getirdikleri çöp torbalarına biriktirdiler. Çevre ve temizlik bilincinin ön plana çıktığı etkinlik, yaklaşık bir buçuk saat sürerken etkinliğe katılan gönüllüler, piknik yapan vatandaşları da çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Öğrencileri ile birlikte Çamlık Milli Parkına çöp toplamaya gelen Belgin Duran, “Dünya Temizlik Günü’n katkıda bulunmak, farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizle birlikte buraya geldik. Burada olmaktan mutluyuz, çocuklara doğa sevgisini, çevre bilincini alanda göstermek için buradayız.” dedi.

"DOĞAMIZI KORUMAK İÇİN ÇÖP TOPLUYORUZ"

Öğretmeni ve ailesiyle çöp toplamak için çamlığa gelen Elif Duru Zararsız ise “Doğamızı korumak için çöp topluyoruz. Ormanlarımız kirlenmesin diye babamla, büyüklerimle çöp topluyorum.” şeklinde konuştu.

"BUGÜN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Vatandaşlardan Hamdi Temel de, “Bugün dünyada her yerde temizlik çalışması var. Bugün önemli bir gün. Biz de Yozgat Çamlığında gönüllü, öğrenci, ev ahalisine kadar her insanımız burada biz temizlik yapıyoruz. Çamlığımız gerçekten çok güzel ancak göze hoş gelmeyen maddeler var. Lütfen çevremizi temiz tutalım, herkesin gönüllü olarak çevresini temiz tutması lazım.” ifadelerine yer verdi.

Kürşat Kayapınar ise “Biz de bugün temizlik yaptık. her gün Yozgat Çamlığı Milli Parkında yürüyüş yaptığımız zamanlarda temizlik yapıyoruz. Elimizde poşetlerle geziyoruz. Biz vatandaş olarak görevimizi yerine getiriyoruz” dedi. »İHA