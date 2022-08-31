Gönüllerince eğlendiler

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen çocuk oyunları gösteri büyük beğeni topladı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen oyuna Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Menşur Pusmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Birbirinden güzel gösterilerin de bulunduğu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Yapılan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Çakır, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu mutlu gününde bizde onların mutluluğuna ortak olduk. Bu etkinliği bizlere sunan Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi