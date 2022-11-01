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“Gönüllere dokunuyoruz”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat’ta yaptıkları ve yapacağı projeler hakkında açıklamada bulundu. 

01 Kasım 2022 Salı 02:11
“Gönüllere dokunuyoruz”

“SIKMADIK EL BIRAKMIYORUZ”
Üye çalışmalarını titizlikle yürüttüklerinden bahseden Başer, “Yapılan her çalışmayı sıkı bir şekilde takip ediyoruz, Yozgat halkımızın çalışmalarından memnun olması oldukça önemli. Bu projeleri takip ederken, üyelerimizi unutmuyoruz. Yozgat’ ta sıkılmadık el, kapısı çalınmadık ev bırakmıyoruz. Üye kayıt çalışmaları devam ederken, ziyaret ettiğimiz kişilerin sorunlarını, şikayetlerini ve ihtiyaçlarını’ da soruyoruz. Ak partinin bu zamana kadar neler yaptığını’ da anlatıyoruz.” dedi.
“YİRMİ SEKİZ BİN YEDİ YÜZ KİLOMETRE”
İl Başkanı Yusuf Başer, yapımı tamamlanmış olan projeleri takip ettiğini açıklarken sözlerine şu şekilde devam etti; “Şuan yapımı devam eden tren, havalimanı ve çevreyolu çalışmaların takip ediyoruz. Bununla ilgili Ankara’ ya bilgi veriyoruz. Ulaştırma ve alt yapı konusunda 2002’ de altı bin yüz bir kilometre yola sahipken, 2022 yılında yirmi sekiz bin yedi yüz kilometre yola Yozgat sahip oldu.” ifadesinde bulundu. 
“DÜNYA ÇAPINDA EKONOMİK BİR KRİZ”
Ekonomik kriz konusuna değinen Başer, “Türkiye olarak değil, dünya çapında ekonomik bir kriz söz konusu olarak var. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın politikaları sayesinde hafif şekilde atlamaktayız. Cumhuriyetimizin 99’ uncu yıllında yerli üretim aracımız olan TOGG’ u gördük. Umarım 100’ üncü yılında yapımı tamamlanmış otoyollarımızda göreceğiz. Gönülleri kazanmak için buradayız.” açıklamasında bulundu. 
»Haber Merkezi 
 

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Gönüllere Dokunuyoruz
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