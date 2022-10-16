Gönüller bir oldu



Hane ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Ünal, “Beldemizde çalmadık kapı bırakmayacağız. Her gün farklı bir hane ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için oldukça önemli. Ziyaretlerimizde fikir alış verişi yaparak çalışmalarımızı ona göre yön veriyoruz. Bizim için en önemli şey vatandaşlarımızın istekleridir. Biz bir aileyiz gönüllerimiz hoş olmadıktan sonra o makamlar mevkiiler bizim için boş.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

