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Gönül söyleşileri konuğu; Yarar

Sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek “Aylık gönül söyleşileri” programlarını başlatan Yozgat Belediyesi programlara devam ediyor.

19 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Gönül söyleşileri konuğu; Yarar

Yapmış olduğu “Aylık gönül söyleşileri” programları kapsamında Temmuz ayında ünlü televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer’i, Haziran ayında Ünlü Divan Edebiyatçısı Hayati İnanç’ı konuk eden Yozgat Belediyesi, Ağustos ayında Ünlü televizyon programcısı ve güvenlik uzmanı Mete Yarar’ı konuk edecek. 20 Ağustos Cumartesi günü Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Gönül Söyleşileri programlarında, Ünlü televizyon programcısı ve güvenlik uzmanı Mete Yarar sevenleriyle buluşacak. 
PROGRAMLAR DEVAM EDİYOR
Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Bu kapsamında birçok çalışmayı Yozgatlı hemşehrilerimize sunduk. Ramazan Ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediğimiz mini konserler ve etkinliklerin yanı sıra Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda çocuklarımıza yönelik oyunlar, büyüklerimize yönelik tiyatro eserleri programları düzenlendik. Bu sene 21’incisini düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Sürmeli Festivalimizde 3 gün boyunca birçok etkinliğimize ve konserlerimize yer verdik. Bu hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek her ay düzenli olarak Gönül Söyleşileri programımızı yapıyoruz” dedi.
‘İSTEK VE TALEPLERİ DİKKATE ALIYORUZ’
Yozgat ile ilgili yapılan çalışmalara yön verirken vatandaşların taleplerini ziyaretlerde bulunarak yerinde dinlediklerini vurgulayan Köse, “Hemşehrilerimizden aldığımız talepler doğrultusunda hazırladığımız projelerle bir yandan şehrimizin imarı konusunda çalışmalarımızı yürütürken, diğer yandan da sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda hizmetlerimiz devam ediyor. Bu sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz kapsamında 20 Ağustos Cumartesi günü Ünlü televizyon programcısı ve güvenlik uzmanı Mete Yarar’ı Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezimizde hemşehrilerimizle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.
TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ DAVETLİ
Köse, 20 Ağustos Cumartesi günü saat: 20.30’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Mete Yara ile söyleşi programına tüm Yozgatlıları davet etti. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Gönül Söyleşileri Konuğu Yarar
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