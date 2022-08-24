'Gönül Birliği Kültür Şöleni'

KIYŞAD'dan yapılan açıklamada, şölenin 26-28 Ağustos tarihlerinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Şölen kapsamında 26 Ağustos Cuma akşamı Ahi Muhabbet Gecesi düzenleneceği ifade edilen açıklamada, Avrupa ve Türkiye'nin farklı illerinden 20 şair ve ozanın eserlerini seslendireceği aktarıldı.

Açıklamada, 27 Ağustos Cumartesi günü 9 şair ve ozanın sahne alacağı kaydedildi.

ATİB Kırşehir Temsilcisi Sait Sargın, şölene Avrupa'da yaşayan ve Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Aksaray'a gelen gurbetçilerin de katılacağını söyledi.

Şölende Neşet Ertaş'tan Şemsi Yastıman'a kadar vefat eden ozan ve şairlerin de anılacağını vurgulayan Sargın, "Türkülerimiz, ağıtlarımız, hicivlerimiz, taşlamalarımız, atışmalarımız ve şairlerimizin okuyacağı şiirlerin vitrine çıkacağı bir etkinlik olacak. Şölen kapsamında Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Camisi, Neşet Ertaş Kültür Evi, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kaman Japon Bahçesi ziyaret edilecek." dedi.

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