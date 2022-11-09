Gönül belediyeciliği anlayışıyla çıkmış olduğu yolda her haneyi tek tek ziyaret eden Başkan Ünal, çalmadık kapı bırakmayacağını belirtti.

Hane ziyaretleri kapsamında beldede ikametgah eden Osman Beyszıt’ın hanesine misafir olan Ünal, “Gönül belediyeciliği kapsamında hane ziyaretleri aralıksız devam ediyoruz. Bugün ki durağımız Osman Beyazıt Amcamızın hanesi oldu. Kendisi ile hoş bir sohbet ettik. Devamlı söylediğimiz gibi yaşlılarımız büyüklerimiz bizim kapalı hayat tecrübeleri olan yaşayan canlı kütüphanemizdir. Mevla’m Osman amcamıza ailesi ile birlikte hayırlı huzurlu ve mutlu uzun ömürler nasip etsin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

