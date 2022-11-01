Gölet suya kavuştu

Yaz aylarının sıcak gitmesi ile birlikte su azalması yaşanan Topçu Barajına Divanlı Deresi'nden kapalı sistemle su aktarımı yapıldı.
Topçu Gölet’inin suya kavuştuğunu belirten AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Beslenme kaynakları yeterli düzeyde bulunmayan Topçu Gölet’imize yaklaşık 7 kilometrelik mesafeden Divanlı Deresi'nden kapalı sistemle su aktarımı yaptık. Divanlı Deresi'nin suyu yazın topraklarımızı bereketlendirecek, kışın Topçu Gölet’ine hayat verecek.
Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
Yaz aylarının sıcak gitmesi ile birlikte su azalması yaşanan Topçu Barajına Divanlı Deresi'nden kapalı sistemle su aktarımı yapıldı.