‘Gökyüzünü birlikte renklendirelim’ sloganıyla düzenlenen şenlik, 10 Haziran Cuma günü 17.00-20.00 saatleri arasında Kadıpınarı Yolu’nda gerçekleştirilecek. Tüm öğrenci ve velilerin davetli olduğu şenlikle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Sevgili öğrenciler ve değerli veliler, uçurtmalarınızı hazırlayın. Gökyüzünü birlikte renklendireceğiz. Hep birlikte 10 Haziran, Cuma Kadıpınarı Yolu’nda düzenleyeceğimiz Uçurtma Şenliğinde buluşalım” dedi. Sema Nur Koçaker