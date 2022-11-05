Göktuğ’a ziyaret

Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürümüz Agah Ayhan ve Namık Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Arkan eşlik etti.

Evde eğitim gören Namık Kemal İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Göktuğ ile sohbet eden Yoldaş, okul müdüründen ve öğretmeninden eğitim sürecine ilişkin bilgi aldılar.

Göktuğ’a başarılı çalışmalar dileyen Yoldaş, gayretlerinden dolayı öğretmenlerine, okul müdürüne ve ailesine teşekkür etti.

»Haber Merkezi

