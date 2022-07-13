Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri Sema Nur Avşar ve Mehmet Akif Orhan’ı tebrik eden Belediye Başkanı Ekinci, “Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri Sema Nur Avşar ve Mehmet Akif Orhan LGS'de Sorgun 1’inci ve 2’nci olarak göğsümüzü kabarttılar. Yolları açık, başarıları daim olsun. Her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız” dedi.

»Haber Merkezi