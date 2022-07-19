Girişimciye yol yok

4 yıl önce mahalle olan Azizlibağları'nda iş yeri açan girişimci Murat Ünal, işletmesine giden yol olmadığından dolayı sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. Daha önce kırtasiyecilik işi ile uğraşan ve pandemiden dolayı işini bırakmak zorunda kalan Ünal, Azizlibağları mahallesinde ‘Kazlı Bahçe’ adında bir işletme açtı. 4 dönümlük arazi üzerine yapmış olduğu piknik alanı ile vatandaşların ilgi odağı olan Ünal, gelen müşterilerinde tek sıkıntısının yolun olmaması olduğunu belirtti.

HERŞEY GÜZEL YOL YOK

Müşterilerin her şeyi beğendiğini fakat yolun sıkıntı olduğunu belirten Ünal, “Buraya ciddi anlamda insan geliyor. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımızın uğrak noktası haline geldi. Oldukça büyük otoparkımız var ve hafta sonları doluyor. Bir çok vatandaşımız bizleri tercih ediyor. Fakat vatandaşlarımızdan benim en çok aldığım şikâyetlerden biri yol. Buraya gelen vatandaşlarımız her şeyden memnun kalıyor. Bizlere ‘çok güzel mekân, lezzetleriniz, sunumunuz, ilgi ve alakanız çok güzel ama yollarınız berbat’ diyor. Yol olacak ki insanların ulaşımla alakalı kafasında soru işareti oluşmayacak. Buraya gelirken yollarımız hep çökmüş çukur halinde. Kısacası burada yaşadığımız en büyük sıkıntılarımızdan biri de bu yol sıkıntısı” dedi.

“ÇOCUKLARIM İÇİN DÖNDÜM”

Ankara’dan yazın buraya tatile geldiklerini belirten Ünal, “Ben yıllardır Ankara’da yaşadım. Buraya yazın ailecek tatil amaçlı 3 ay geliyorduk. Fakat buradan geri Ankara’ya gittiğimizde çocuklarımızın bile fiziki ve ruh halinde değişimler oluyordu. Bunu fark ettikten sonra Yozgat’a, memleketimize kesin dönüş yapma kararı aldık. İlk başta buraya geldiğimde mobilya işi ile uğraştım. Bu bahçemizi yapabilmek için bir sermayeye ihtiyacımız vardı. Bunun için mobilyada çalıştım ve belli bir bütçeye ulaştıktan sonra bu işi yapmaya başladık” diye konuştu.

ÖNCE HUZUR

Bahçeyi yapmadan önce 1 yıl alt yapı çalışmaları yaptıklarını belirten Ünal, “Yaklaşık bir yıl bahçemizin alt yapısı ile uğraştık. Hemen açalım dediğimizde olmuyor tabi. Baya çaba sarf ettik. Bu arazi kendimizin olduğu için alt yapı çalışmalarımızı daha kolay yapabildik. Daha sonra ise ‘Önce huzur’ sloganı ile çıktığımız bu yolda 1 yıldır da hizmet veriyoruz. Düşüncemiz, bizim huzur bulduğumuz yerde vatandaşlarımızın da huzur bulacağı yönündeydi. Çok şükür ki gelen vatandaşlarımızda burada huzur buluyor. Tüm müşterilerimizin buradan güler yüz ile ayrılması bizleri de oldukça mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“AİLEM İLE İŞLETİYORUZ”

Ailecek müşterilerini ağırladıklarını belirten Ünal, “Tüm ailem ile burada müşterilerimize güler yüzlü hizmet sunuyoruz. En küçük oğlum gelen müşterilerimizin çocukları ile ilgileniyor. Müşterilerimizde daha rahat hareket edebiliyor. Eşim ve ben mutfak kısmında, kızlarım ve oğlum ise hizmet konusunda çalışıyoruz. Böyle olunca daha sıcak bir ortamda müşterilerimizi karşılayıp ağırlıyoruz” dedi.

DİZAYN İLE MÜŞTERİLER RAHAT

Bahçe düzeni ile müşterilerin rahat hareket ettiğini belirten Ünal, “Şuanda mevcut 18 masamız bulunmakta. Bundan dolayı masalarımızın dizaynı müşterilerimizin birbirini rahatsız etmeyeceği şekilde. Bu konuda da müşterilerimiz oldukça rahat hareket ediyor. Gün boyu burada rahatça vakit geçirebiliyorlar” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

»Sema Nur Koçaker