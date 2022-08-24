Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.141,31
ALTIN
1.018,28
DOLAR
18,13
STERLİN
21,44
EURO
18,06

Gezerek öğreniyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından “Merkezimde Bu Yaz” projesi kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Gezerek öğreniyor

GSB Yozgat Gençlik Merkezi “Merkezimde Bu Yaz” projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Medeniyet Tarih ve Kültür" kampı programı dolayısıyla İstanbul’da. 
16-22 yaşındaki 40 gencin katılımı ile gerçekleştirilen programda gençler, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Gülhane Parkı, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, Fatih Cami, Süleymaniye Cami, Dolmabahçe Sarayı, Panorama 1453 Müzesi ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. 
Gençlerin tarihi ve kültürel mekânları gezerek öğrendiğini belirten Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “‘Medeniyet Tarih ve Kültür’ kampları kapsamında, Bitlis, Diyarbakır ve Nevşehir illerimizin ardından bugün de gençlerimizle İstanbul’dayız. Erkek gurubunun ardından kızlarımızın katılımı ile İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek öğreniyoruz. Çekerek, Aydıncık, Sorgun, Boğazlıyan, Merkez ve Yerköy’den 16-22 yaşındaki 40 gencimizin katılımı ile gerçekleştirilen programda Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen gençler KYK yurtlarında konaklarlarken hem kültürel zenginliklerimizi görüyor hem de güçlü Türkiye’nin gençleri olarak değerli olduklarının farkındalıklarını yaşıyor. Yarının güçlü Türkiye’si için katacaklarının heyecanını yaşıyorlar.” ifadelerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker

Son Güncelleme: 24.08.2022 09:17
Anahtar Kelimeler:
Gezerek öğreniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan’a ziyaret
Başkan’a ziyaret
Çalışmalar konuşuldu
Çalışmalar konuşuldu
Mezarı başında anıldı
Mezarı başında anıldı
Kemer denetimleri artırıldı
Kemer denetimleri artırıldı
Esnafa ziyaret
Esnafa ziyaret
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim