Gezerek öğreniyor

GSB Yozgat Gençlik Merkezi “Merkezimde Bu Yaz” projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Medeniyet Tarih ve Kültür" kampı programı dolayısıyla İstanbul’da.

16-22 yaşındaki 40 gencin katılımı ile gerçekleştirilen programda gençler, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Gülhane Parkı, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, Fatih Cami, Süleymaniye Cami, Dolmabahçe Sarayı, Panorama 1453 Müzesi ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Gençlerin tarihi ve kültürel mekânları gezerek öğrendiğini belirten Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “‘Medeniyet Tarih ve Kültür’ kampları kapsamında, Bitlis, Diyarbakır ve Nevşehir illerimizin ardından bugün de gençlerimizle İstanbul’dayız. Erkek gurubunun ardından kızlarımızın katılımı ile İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek öğreniyoruz. Çekerek, Aydıncık, Sorgun, Boğazlıyan, Merkez ve Yerköy’den 16-22 yaşındaki 40 gencimizin katılımı ile gerçekleştirilen programda Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen gençler KYK yurtlarında konaklarlarken hem kültürel zenginliklerimizi görüyor hem de güçlü Türkiye’nin gençleri olarak değerli olduklarının farkındalıklarını yaşıyor. Yarının güçlü Türkiye’si için katacaklarının heyecanını yaşıyorlar.” ifadelerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker