Gevrek Göleti incelendi

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 123. Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan "Yozgat Sorgun Gevrek Göleti İnşaatı Yapım İşi" Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan ve ilgili Şube Müdürleri tarafından ziyaret edilerek çalışmalar yerinde inceledi.

Yapımı tamamlanan Gevrek Göleti’nin depolayacağı 2,66 hm3 su ile 8 bin 60 dekar arazinin sulanmasına katkı sağlayacağı bildirildi. »Haber Merkezi