Gerontoloji ödülü

Bahadın Yaşlanma Vakfı Müdürü Esra Bağcı, vakfın, bilime katkıları, Bahadın yaşlanma ve toplum dergisi ile gerontoloji alanındaki uygulamalarının örnek gösterilerek, ödüllendirildiğini söyledi.

Birçok üniversite, yaşlı bakım evi, huzurevleri arasından bu ödüle layık görülmelerinin büyük bir onur olduğunu belirten Bağcı, "Antalya'da Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı üç günlük gerontoloji sempozyumunda ödülümüzü aldıktan sonra, Bahadın Yaşlanma Vakfı'nın çalışmalarını anlatan sunumumuz büyük bir ilgi gördü." dedi.

Bağcı, vakfın başarıya ulaşması için emeği geçenlere teşekkür etti. »AA