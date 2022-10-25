Gerçeği aratmayan sınav



Merkez ve köy okullarının tamamına yönelik yapılan sınav Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen merkezî deneme sınavına 100 öğrenci katıldı ve 9 salonda gerçekleştirildi. İki oturumda sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı ve 10.45'te tamamlandı. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise 12.50'de sona erdi.

“ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU YÖNELTİLDİ”

Gerçek sınav tecrübesini aratmayacak şekilde planlanan deneme sınavında öğrenciler önceden hazırlanan sınav belgeleri ile okul güvenliği kontrolünde sınava alındılar. Gerçek sınav formatında yapılan sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Adaylara, 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Öğrenciler, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık sürede okul bahçelerinde zaman geçirdi. İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildi. 40 soruluk sınavda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

“GERÇEK SINAV

ORTAMINDA”

Sınavın koordinesini sağlayan ve yakından takip eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Uslu, "Bizlere emanet edilen öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlamak için gerçek sınav ortamında bir deneme yapmak istedik. Böylelikle öğrencilerimiz hem kendilerini deneme fırsatı bulurken sınav stresi ile mücadele etmede tecrübe kazanmış olacaklarını düşündük.” dedi.

Sınav sorularının hesaplanması konusunda açıklamada bulunan Uslu, “Sınavın değerlendirmesinde öğrencilerimize sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Öğrencilerimiz her bir alt teste ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları hızlı bir şekilde açıklanacak. Bu sınavın düzenlenmesinde gönüllü olarak görev alan ve emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve yardımcı personelimize teşekkür ederiz." ifadesinde bulundu.