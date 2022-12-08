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“Gençlik ve Gönüllülük”

Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy ve Şefaatli Meslek Yüksekokullarında ‘Gençlik ve Gönüllülük’ konulu söyleşi düzenlendi. 

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
“Gençlik ve Gönüllülük”

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz’ın Konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, gençliğin önemi, gençlik merkezinin faaliyetleri, gençlik kampları, projeler, geziler, TEKNOFEST yarışmaları konularında bilgilendirme yapıldı. 
Bozok Üniversitesi Yerköy Meslek Yüksekokulunda düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasını Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci yaptı.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz yapmış olduğu söyleşide, “Gençlerin Evrensel ve insani değerlere sahip, Milli ve Manevi değerlere bağlı, Bilgili ve özgüven sahibi, Girişimci, etkin, toplumsal aidat duygusu yüksek, Toplumsal hayata aktif katılan, Uluslar arası alanda akranları ile rekabet edebilme kabiliyeti olan gençler için GSB Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri olarak gençlerin yanlarında bakanlığımızın imkanlarını gençlere hissettirmeye çalıştık. Gençlerin ülkemiz ve insanlık için değerli olduklarını ve ekip çalışması ve proje çalışmaları ile ülkemize katabilecek çok şey olduğunu özellikle vurguladık.
Dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden Peak Kurucusu ve CEO’su Sidar Şahin den, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençlerden, e- Ticaret ve yazılım guruplarından, teknolojik yatırımlar söz ederek gençlerimizin var oldukları alanda neler başardıklarını anlattık. 
Bakanlığımızın imkan ve gücünü gençlerimize ulaştırmak ve bilgilendirme adına fırsatları kolluyoruz, Bu anlamada bize kapılarını açan Şefaatli MYO ve Yerköy MYO Müdürlerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
 »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Gönüllülük
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