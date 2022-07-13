Gençlik Parkı açıldı

Yamaçlı halkının daha güzel vakit geçirebilmesi için Gençlik Parkını yaparak hizmete açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, “Yamaçlı’lı kardeşlerimin daha güzel vakit geçirebilmesi için okullarımıza, halk pazarına, Merkez camimize ve kasabamızın meydan çarşısına 100 metre uzaklıkta olan Yamaçlı Gençlik Parkını yaptık. Cami cemaatimizin, pazara gelen vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin daha iyi vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlerini gerçekleştireceği yeni Yamaçlı Gençlik Parkını siz kıymetli Yamaçlı halkının hizmetine sunduk, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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