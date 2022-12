“Gençlik modeli”

“ACİL EYLEM, KALICI VİZYON PLANI”

Gelecek Partisi’nin gençlik politikaları bağlamındaki en temel amacı bu kısır döngüyü kırarak gençlerin geleceğe umutla, heyecanla, vizyonla ve hayat enerjisiyle bakmasını sağlayacak şartları oluşturmak olduğunun altını çizen Başkan Altınbek, “Aslında gençlerimiz bütün dünya gençleri gibi iki temel talepte bulunuyor: kendi tercihlerini ve iradelerini hayata geçirebilecekleri bir özgürlük iklimi ve insan onuruna yakışır şekilde hayatlarını sürdürebilecekleri ekonomik gelir düzeyi.” dedi.

“YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ”

Bugün her bölgeden ve her kesimden gençlerin içine düşürüldüğü ümitsizlik girdabının temel nedeni ülkenin son yıllarda bu iki konuda da dünya ortalamasının çok gerisine düşmüş olmasıdır diyen Altınbek, “Biz gençlerimizle birlikte bu ümitsizlik girdabının çarklarını kıracak ve bu heyecan verici tarihi dönüşüm sürecinde birlikte yeni bir hikaye yazacağız. Güçlü bir vicdan ve adalet bilincini, doğa ve çevreyi koruma, hayvanları ve bitkileri sevme duyarlılığını, dünya gençliğinden geride kalmama azmini, milli ve evrensel değerleri sentez edebilme kabiliyetini, girişimci ve yenilikçi ruhu, farklı düşünce ve inanç sahipleriyle bir arada yaşama kültürünü, tarihin akışında seyirci değil özne olma iradesini, görüyor ve bununla gurur duyuyoruz.

Bu temelde birlikte gerçekleştireceğimiz hedefler de açıktır:

Gençlerin hayal ve potansiyellerini hayata geçirecek özgürlük ortamı,

Onurlu bir hayat sürecekleri ekonomik şartlar,

Başta Şengen vizesi olmak üzere dünya ile entegre olmalarını engelleyen her türlü engelin kaldırılması,

Bu bağlamda Türk pasaportunun ve Türk lirasının hak ettiği değeri kazanması,

Bölgesel ve toplumsal farklılıkları ortadan kaldıran fırsat eşitliği

Özgün zihinleri yetiştirecek, ilkeli ve tutarlı bir eğitim sistemi,

Bilim ve teknolojide sadece kullanan değil üreten bir yapısal dönüşüm sağlanması,

Yanlı mülakat sisteminin engellediği eşitlikçi ve adil bir istihdam politikası,

Kız-erkek gençler arasındaki her türlü ayrımın giderilmesi,

Ruhi ve bedeni gelişimi sağlayacak erişilebilir altyapının kurulması, - millilik ve evrensellik arasında sağlıklı bir değerler bağının kurulmasını sağlayacak zihniyet devrimi,

Gençlerimize gömlek biçmeye ve onları şekillendirmeye değil, onlarla yeni ve özgün bir hikaye yazmaya talibiz.

Onlar sadece geleceğimizin teminatı değil, bugünümüzün özneleridir.

Partimizin Gençlik Politikaları Başkanlığımızın farklı kesimlerden gençlerle yaptığı kapsamlı istişare ve çalıştaylar sonrasında ‘gençler için gençler tarafından’ kaleme alınan eylem planı bu yeni ve özgün hikayeyi yazabilmenin altyapısını kurmaya yöneliktir. Gençlere mesajımız açıktır: Ümidinizi asla kaybetmeyin, ümit dışında her kaybın telafisi mümkündür. Ümit kaybı başka kayıpların telafisini de imkansız kılar.

Bakın büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig adlı eserinde asırlar öncesinden nasıl sesleniyor: Ey ümidim, bana ümit bizzat sensin Ey ümidim, senden ümidimi kesmeyeceğim. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına umutla, azimle ve kararlılıkla yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

