Gençlik Kolları değişti

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kadışehri İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Arif Yeşilyurt atandı. AK Parti Yozgat Gençlik kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Kadışehri İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Arif Yeşilyurt kardeşimiz atanmıştır. Görevi devreden Yakup Aksoy kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederiz.
Kadışehri ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kadışehri İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Arif Yeşilyurt atandı. AK Parti Yozgat Gençlik kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından Kadışehri İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Arif Yeşilyurt kardeşimiz atanmıştır. Görevi devreden Yakup Aksoy kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederiz.