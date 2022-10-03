Gençlik buluşması

Gelecek Partisi Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Altınbek ve Gençlik Kolları yönetimi tarafından gençlik buluşmaları programı düzenlendi. Gelecek Partisi İl binasında düzenlenen programa Gelecek Partisi Gençlik Politikaları Başkan Yardımcısı Mehmet Tekin ve Ahmet Said Durmuş katıldı.

Program kapsamında da Gelecek Partisi yönetimi, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğini, Ümitleri Yeşertme Derneğini ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ziyaret ettiler.

“TELEFONDA

GÖRÜŞÜLDÜ”

Ziyaret kapsamında Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneğini ziyaret eden heyet Başkan Ayşe Yurdagül Esengin dernek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Dernek Başkanı Esengin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu telefonda konuşup yaşadıkları sorun hakkında bilgi verdi. Ayşe Yurdagül Esengin, kanser hastalarının yaşadığı olumsuzluklardan ve zorluklardan bahsetti. Davutoğlu, bu konu hakkında yardımcı olacağını ve destek sağlayacağını belirtti.

“SAĞLIK BAKANIMIZA SESLENMEK İSTİYORUZ”

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “ Bu konuda Sağlık bakanımıza seslenmek istiyoruz. Kanser hastalarına moral olmak lazım, onları kanserle mücadelenin yanında birde ekonomik sıkıntıyla mücadele etmelerini istemeyin. İlaç masraflarının tamamının SGK tarafından karşılanması için yasal düzenleme yapmanızı, doktordan randevu alma sistemin acilen çözülmesini, tedaviye giderken gidiş dönüş ücretlerinin tamamının karşılanmasını talep ediyoruz.” dedi.

“BİR YERDE YARDIMLAR ARTIYORSA O

YER FAKİRLEŞİYOR

DEMEKTİR”

Daha sonra heyet tarafından Ümitleri Yeşertme Derneği ziyaret edildi. Ümitleri Yeşertme Derneği Başkanı, “ Hiçbir siyasi ayrım yapmadan, nerde bir garip, nerde bir çocuk, nerde bir ihtiyaç sahibi görsek yardımcı olmaya çalıştıklarını.” söyledi. Sosyal yardım çalışmaları sürdüren Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Biz de kendilerine, Gelecek Partisi olarak sosyal destek projelerimizden bahsettik, Sosyal desteklerin ihtiyaç sahiplerine verilirken, günü kurtarmak için değil, geleceği kurtarmak için verildiğini. Bir yerde yardımlar artıyorsa o yer fakirleşiyor demektir. Biz fakirleşen bir toplum değil, herkesin eşit gelire sahip olduğu bir Türkiye inşa edeceğimizi, eğer bir aileye destek verilecekse bu ailelere geçimini sağlayacak şekilde destek vereceğiz. Bu bağlamda; Engelli, Yaşlı, Dul ve Yetimler ile bakıma muhtaç ailelere asgari ücret kadar destek sağlayacağız.” dedi.

“GENÇLERİN

İDEALLERİNDEN

VAZGEÇMEMELİ”

Gelecek Partisi İl Başkanı Aydoğmuş, Yozgat 'ta okuyan öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilerin dertlerini dinleyen Aydoğmuş, “ Üniversite, İl merkezinin çok uzak olduğu için ciddi manada otobüs ücreti ödediklerini, il merkezinde kiraların çok pahalı olduğunu, öğrenim burslarının çok az olduğunu, Yurt ücretlerinin dahi ödemekte zorlandıklarını, okumak için çalışmaları gerektiğini ancak Yozgat 'ta yarı zamanlı iş bulmakta sıkıntılarının olduğunu ve çalışma ücretlerinin çok düşük olduğu şikayetinde bulundurlar.” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, gençlerin ideallerinden vazgeçmemelerini, umutlarını her zaman canlı tutmaları gerektiğini ve yanlarında olduğunu belirtti.

