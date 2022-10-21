Gençlerle sohbet

Saraykent Müftülüğü Diyanet Gençlik Sohbetleri ‘En Güzel Örnek Hz. Muhammed (s.a.v)‘ konusuyla başladı.

Düzenlenen sohbetlerin devam edeceğini belirten İlçe Müftüsü Yasin Baykal, “Gençlerimizle bir araya gelerek sohbet etmek bizler için paha biçilemez. Sohbetlerimiz düzenli olarak devam ediyor ve gençlerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu akşamda programları Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Lise Erkek öğrenci yurdunda misafir olduk. Okul müdürümüz Mert hocamıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışık bizlere ümit veriyor.” şeklinde konuştu.

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