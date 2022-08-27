Gençlerle piknik

Bu kapsamda düzenlenen piknik programında Kur’an eğitimi alan gençlere ayrıca çeşitli hediyeler verildi.

Gerçekleşen programla ilgili Sorgun Gençlik Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kur'an eğitimi kapanış töreninde gençlerimizle birlikte piknik yaptık. Miniklere satranç takımı, gençlik merkezi t-shirt ve şapkalarından hediye ettik. Emeklerinden dolayı hocalarımıza teşekkür ederiz.”

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