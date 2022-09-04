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Gençlerle bir araya geldi

Çekerek ilçesinde bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal, gençler ile bir araya geldi.

04 Eylül 2022 Pazar 02:11
Gençlerle bir araya geldi

Başkan Ünal, gençler ile bir araya gelerek sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi. Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten Ünal, “ Beldemizde bulunan gençlerimiz ile bir araya gelerek sohbet ettik. Fikirleri ve düşünceleri bizler için oldukça önemli. İlçemize yapmış olduğumuz çalışmalarımız gençlerimize anlatarak fikir alış verişinde bulunduk. Bizlere fikirlerini söyleyen gençlerimize teşekkür ederiz” dedi. »Haber Merkezi
 

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Gençlerle Bir Araya Geldi
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