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'Gençlerin yanındayız'

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz 2022 yılı içerisinde yapılan faaliyetler ve katılımcı sayıları hakkında bilgi verdi. 

01 Ocak 2023 Pazar 02:00
'Gençlerin yanındayız'

9 yıldır aynı heyecanla aynı motivasyonla gençler için, Yozgat için, Türkiye için çalıştıklarını belirten Uğuz, “Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla 2022 yılında farklı alanlarda faaliyetler düzenledik. " dedi.
Kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için 9 yıldır elimizden geleni yapmaktayız. Yeni dünya düzeninde, gençlerimiz ile beraber Türkiye'nin eğitim, kültür, sanat, spor, çevre ve daha birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için gençlik çalışmalarına devam etmekteyiz. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırmaya, uluslararası projelerimizin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan, gönül veren, katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.


"2022 YILINDA NELER YAPTIK?"
SORGED olarak binlerce gençler bir çok faaliyet yaptıklarını belirten Uğuz, "SORGED üyesi olan gençlerimiz ve olmayan gençlerimiz ile birlikte 2022 yılında bir çok etkinliğimize imza attık. Birçok eğitim seminerleri, yurt dışı projeleri, sosyal sorumluluk gibi bir çok proje gerçekleştirdik. Bu yıl toplamda 2587 gencimizle 34 etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah 2023 yılında daha çok gencimize ulaşarak daha çok etkinlik gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

Son Güncelleme: 31.12.2022 17:46
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Gençlerin Yanındayız
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