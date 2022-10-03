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Gençlerin rafting heyecanı

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından Spor Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 02:00
Gençlerin rafting heyecanı

Geçtiğimiz günlerde etkinlikler kapsamında dağa yürüyüşü gerçekleştiren SORGED bu kez de gençlere rafting heyecanı yaşattı. 
Avrupa Spor Haftası her yıl Avrupa'nın dört bir yanından ve ötesinden milyonlarca insan, spor profesyoneli, meraklısı, uzmanı ve dernekleri, dünyanın en büyük spor girişimlerinden birine katılmak için bir araya geldiklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında “Aktif ol” (“Be active”) sloganı ile Avrupa çapında kutlanıyor. Avrupa Spor Haftası her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir. Bizlerde her yıl çeşitli sportif etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturuyoruz. Bu yılda çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek, spor kültürünün tabana yayılmasına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Dünya Rafting Federasyonu tarafından ‘Mükemmeliyet Merkezi’ olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda Rafting düzenledik. Rafting eğitmeni Abdullah Eraslan tarafından katılımcılara ‘Bota nasıl oturulur’, ‘Nehirde nasıl yüzülür?’, ‘Manevralar nasıl yapılır?’, ‘Botta nelere dikkat etmek gerekir?’, ‘İp nasıl kullanılır?’, ‘Kürek nasıl tutulur ve kullanılır?’ gibi konularında kısa bir eğitim verildi. Tecrübeli rehberler eşliğinde kürekler kullanarak, manevralar yapılarak, nehir yolları takip edilerek ve komutlar verilerek rafting turu tamamlandı. Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşayan gençler, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazandı. Rafting sonrasında gençlerimize çay, kahve ve ikramlarında bulunduk” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Gençlerin Rafting Heyecanı
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